Врачи выяснили, что промывание носа снижает риск госпитализации при COVID-19 в 8 раз

Американские исследователи обнаружили, что промывание носа помогает снизить риск серьезного заболевания COVID-19.

Статья об этом появилась в Ear, Nose ‘n’ Throat.

Органы носоглотки первыми сталкиваются с вирусом, именно там он взаимодействует и связывается с белком ACE2. Если вы предотвратите прикрепление вируса к нему, вы значительно снизите риск заражения, и для этого сейчас разрабатываются специальные препараты, отмечают эксперты.

Эксперты из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты обнаружили, что для борьбы с этой проблемой не обязательно нужны лекарства. Промывание носа солевым раствором низкой концентрации также снижает способность вируса закрепляться при повторении процедуры два раза в день. Это выяснилось в ходе эксперимента с участием контрольной группы.

Согласно статистике, менее 1,3 процента из 79 участников промывания носа в возрасте 55 лет и старше обратились в отделение неотложной помощи по поводу COVID-19, и никто не умер. Во второй группе, не применявшей этот метод, госпитализировано 9,47% и умерло 1,5% за тот же период.

Таким образом, количество госпитализаций уменьшилось более чем в 8 раз. Чем быстрее больные вымывают часть вируса в течение 24 часов после положительного теста, тем благоприятнее прогноз течения заболевания.

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