Высокий рост повышает риски заболевания онкологией — исследование

Каждые десять сантиметров роста человека сверх среднего значения увеличивают риски развития онкозаболеваний на 9-12 процентов, определили английские ученые.

Высокий рост часто является фактором риска для многих заболеваний, начиная от искривления позвоночника и заканчивая инсультом.

Английские ученые из Лондонского королевского общества проводили исследование и выяснили, что высокий рост провоцирует развитие рака. Выявлена явная закономерность, согласно которой 18 видов онкозаболеваний выявлены у пациентов с ростом выше среднего.

Сейчас средний рост считается 165 см. При увеличении значений на каждые десять сантиметров риск развития рака у женщин повышается на 12% у женщин, а у мужчин — на 9%.

Ученые попытались пояснить результаты своих экспериментов. В течение всей жизни, считают они, клетках накапливают мутации, которые склонны вызывать возникновение раковых опухолей при определенных условиях. У людей с высоким ростом и количество клеток больше, чем у низких. Таким образом, увеличивается и опасность развития онкологических заболеваний, — уверяют ученые.

Согласно исследованию, каждые десять сантиметров роста увеличивают риск развития рака на 12% у женщин, у мужчин — на 9%.

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