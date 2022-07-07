Медики назвали популярный продукт для завтрака, вызывающий диабет и болезни сердца

Обычно самые популярные продукты для завтрака содержат сахар и консерванты. Это означает, что вы не получаете необходимых вам витаминов и питательных веществ, а вместо этого потребляете пустые калории.

Соблюдение диеты с высоким содержанием сахара и консервантов может привести к ряду долгосрочных проблем со здоровьем, включая диабет и болезни сердца.

В то время как такие вещи, как генетика, могут увеличить вероятность этих состояний, один из способов, которым вы можете инвестировать в свое здоровье в долгосрочной перспективе, — это придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, которая начинается с завтрака.

По словам доктора Баргоута, кардиолога из Dignity Health-Glendale Memorial Hospital в Глендейле, штат Калифорния, худшей пищей для здоровья сердца является все, что содержит много насыщенных жиров. «Пища, богатая насыщенными жирами, повышает общий уровень холестерина, ЛПНП и липопротеинов (ЛП)а». Холестерин содержится в крови и необходим для стимулирования роста здоровых клеток. Но если в вашем кровотоке слишком много воскообразного вещества, это может помешать эффективному перекачиванию крови. Чрезмерное количество холестерина напрямую связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Обработанное мясо особенно богато насыщенными жирами, особенно свинина. «Свинина богата насыщенными жирами, что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, высокому уровню холестерина, увеличению веса и многому другому», —добавляет Кейтлин Поликастро, практикующая медсестра в Нью-Йоркском центре инновационной медицины.

Увеличение веса и высокий уровень холестерина — это две вещи, которые могут увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно помнить о том, сколько свинины вы потребляете, особенно если вы уже подвержены риску из-за генетики или ранее существовавших заболеваний.

Свиная колбаса является основным продуктом завтрака во многих блюдах и часто включается в скремблы, омлеты и бутерброды на завтрак. Хотя самостоятельное приготовление завтрака со свиной колбасой — это один из способов контролировать, что входит в его состав, покупка готовых завтраков, особенно предварительно приготовленных замороженных сэндвичей или тарелок для завтрака, может означать, что вы получаете дополнительные насыщенные жиры, консерванты и сахара, которые Доктор Баргут и Поликастро просят избегать.

Хотя вам не нужно полностью исключать свои любимые продукты для завтрака, вам следует подумать о том, чтобы внести коррективы — например, попробуйте приготовить свои собственные бутерброды на завтрак и включить вместо них более здоровую альтернативу, такую ​​​​как колбаса из индейки.

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