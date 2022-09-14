Язык может предупредить вас о надвигающемся сердечном приступе — медики

Врачи уверяют, что по состоянию языка можно диагностировать проблемы со здоровьем и сбои в работе организма.

Кардиологи указали на необычный симптом, который является предвестником сердечного приступа. Специалисты говорят, что важно всегда обращать внимание на свой язык — изменение его формы, рыхлость и налет могут предупредить о проблемах со здоровьем.

Доктор Тяньхуэй Юань из Университетской больницы Гуанчжоу отметил, что ранний сердечный приступ можно распознать по цвету языка. Эксперт пояснил, что все дело в микроорганизмах, находящихся в ротовой полости.

«Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью совершенно не похож на язык здоровых людей», — заявил врач.

Врач объяснил, что здоровый язык был бледно-красным и белым. У людей с сердечной недостаточностью язык красный и желтый налет. Кроме того, цвет органа меняется в зависимости от тяжести заболевания, добавил он.

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