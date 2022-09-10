Назван единственный вид хлеба, который вызывает увеличение веса и воспаление

Есть один вид хлеба, от которого, по словам экспертов в области здравоохранения, вам определенно следует держаться подальше, если вы заботитесь о своем здоровье.

Чтобы узнать больше о самом неполезном хлебе, который вам следует исключить из своего рациона, SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс.

Белый хлеб может вызвать увеличение веса и воспаление

Если буханка белого хлеба является вашим выбором по умолчанию, когда вы просматриваете полки продуктового магазина, эксперты в области здравоохранения говорят, что пришло время перейти на цельнозерновой хлеб, особенно если вы хотите похудеть. Это связано с тем, что белый хлеб состоит из рафинированных углеводов, которые могут серьезно сказаться на общем состоянии здоровья. «Белый хлеб, обычно используемый для приготовления бутербродов, — худший вид хлеба для употребления по многим причинам, но особенно из-за его воспалительных эффектов», — предупреждает Ричардс.

Рафинированные углеводы, такие как те, что содержатся в белом хлебе, лишены практически всей своей питательной ценности. Как объясняет Ричардc, они «прошли процесс очистки, при котором клетчатка и полезные питательные вещества удаляются и, возможно, заменяются синтетическими версиями». Она отмечает, что из-за этого такие продукты, как белый хлеб, «повреждают кишечник, вызывая воспаление и питают плохие бактерии, что приводит к дисбактериозу кишечника».

Со временем это воспаление также может привести к увеличению веса. Еще одним важным фактором здесь является тот факт, что употребление белого хлеба может привести к скачкам сахара в крови.

Диетолог даже говорит, что белый хлеб (к удивлению некоторых), возможно, является худшей пищей с высоким содержанием сахара, когда речь идет о потере веса. Содержание сахара особенно плохо, если учесть тот факт, что рафинированные углеводы лишены питательной ценности и практически не содержат клетчатки. И это означает, что вы, вероятно, столкнетесь с тягой и перееданием позже в тот же день.

«Добавленные сахара в хлеб усиливают чувство голода; нет клетчатки, которая могла бы уравновесить чувство сытости, — говорит диетолог. — Это приводит к перееданию, что делает вас ближе к набору веса и ожирению».

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.