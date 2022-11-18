За полстолетия у мужчин ухудшилась сперма: как это отразится на будущем человечества

Ученые пришли к неутешительным выводам в рамках исследования, касающегося качества спермы мужчин.
Об этом сообщает Human Reproduction Update.
Эксперты регулярно отслеживали снижение фертильности у мужчин со всего мира с 1973 по 2018 год. Они учитывали биологические показатели, полученные от мужчин из 53 стран, в том числе жителей Великобритании, США, Австралии.
Также исследователи воспользовались дополнительными данными по Азии и Африке в период с 2011 по 2018 год. Согласно результатам глобального анализа, существует тенденция к снижению количества половых клеток и ухудшению качества семьи. В частности, за 45-летний период среднее количество сперматозоидов в организме мужчин сократилось на 51,6%.
«У нас есть серьезная проблема, которая будет угрожать выживанию человечества», – рассказал эпидемиолог Еврейского университета в Иерусалиме Хагай Левин.
Есть версия, что на это влияют сразу несколько факторов:
- современный образ жизни;
- экологическая ситуация;
- вредные привычки;
- общие гормональные изменения.
В прогнозах сказано о дальнейшем падении мужской фертильности, что приведет к сокращению продолжительности жизни мужчин, увеличению онкологических и других болезней, которые связаны с репродуктивной системой. Также эта ситуация может повлиять на общую популяцию людей. Согласно оценке экспертов, к 2100 году человечество не досчитается 10 миллиардов человек.
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