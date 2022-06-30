Жаркая погода может негативно влиять на психическое здоровье

18:02, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: canva.com

Жаркая погода очень часто вызывает обезвоживание и его осложнения, которые в свою очередь могут привести к потере рассудка. Всем, а в особенности пожилым людям, следует пить достаточное количество воды в жару.

В жару не выдерживает даже психика. Обострение психических заболеваний или их неожиданное проявление из-за жары вполне возможно. Перегрев грозит обострением психического заболевания или его запуском в мозге. Пожилые люди особенно подвержены воздействию жары.

В пожилом возрасте организм более подвержен обезвоживанию и его осложнениям. В условиях сильной жары таким осложнением может стать потеря рассудка. Пожилые люди подвержены этому еще и потому, что их мозг не может получать достаточное количество кислорода из нагретого воздуха.

Летом многие люди недооценивают возможность ухудшения здоровья в результате перегрева, солнечного удара или из-за реакции собственного организма на жаркую погоду. Чем старше человек, тем тщательнее он должен соблюдать правила осторожности, держаться подальше от палящих лучей, достаточно пить, следить за перегревом, даже находясь в помещении.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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