Жаркая погода может негативно влиять на психическое здоровье

В жару не выдерживает даже психика. Обострение психических заболеваний или их неожиданное проявление из-за жары вполне возможно. Перегрев грозит обострением психического заболевания или его запуском в мозге. Пожилые люди особенно подвержены воздействию жары.
В пожилом возрасте организм более подвержен обезвоживанию и его осложнениям. В условиях сильной жары таким осложнением может стать потеря рассудка. Пожилые люди подвержены этому еще и потому, что их мозг не может получать достаточное количество кислорода из нагретого воздуха.
Летом многие люди недооценивают возможность ухудшения здоровья в результате перегрева, солнечного удара или из-за реакции собственного организма на жаркую погоду. Чем старше человек, тем тщательнее он должен соблюдать правила осторожности, держаться подальше от палящих лучей, достаточно пить, следить за перегревом, даже находясь в помещении.
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