Знаменитый эксперт озвучила три совета по предотвращению травм во время тренировок

Независимо от того, насколько вы опытны, любой может получить травму во время тренировки.

Риск травм выше, особенно в зимний период. Известно, что холодная погода может увеличить риск получения травмы из-за недостатка движений тела и ригидности мышц.

Руджута Дивекар, знаменитый диетолог и эксперт по фитнесу, недавно поделилась советами о том, как избежать травм на тренировках, на своей странице в Instagram.

По словам Дивекар, «если вы воспользуетесь этими рекомендациями, вы сможете убедиться, что действительно придете в форму к Новому году и не повредите какую-либо часть своего тела».

Вот три главных совета, которые помогут предотвратить травмы во время тренировки:

1. Не тренируйтесь на голодный желудок

Не тренируйтесь натощак, ешьте фрукты за 15 минут до тренировки. Дивекар говорит: «Убедитесь, что вы никогда не тренируетесь натощак. Съешьте банан, а затем отправляйтесь на тренировку, и вы сожжете больше калорий».

2. Не пропускайте разминку

Всегда делайте растяжку до и после тренировки, чтобы повысить гибкость и снизить риск получения травмы. Дивекар говорит: «Разогревайтесь и растягивайтесь не менее 10–12 минут. Это поможет вашим костям, сухожилиям, связкам и суставам узнать, что они сейчас будут тренироваться».

3. Не делайте изнурительных тренировок каждый день

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на одном типе упражнений, включите в свою фитнес-программу разные упражнения. Включите упражнения с низким воздействием, такие как йога, медитация, ходьба, плавание или бег трусцой в дополнение к интенсивным тренировкам. Дивекар говорит: «Не делайте одно и то же упражнение каждый день. Дайте нервно-мышечным путям передышку. Если вы занимались йогой сегодня, идите гулять завтра. Если сегодня вы тренировались с отягощениями, завтра займитесь кардио или плаванием».

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