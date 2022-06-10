Инженеры создали роботизированный палец с кожей из человеческих клеток

Чтобы добиться реалистического внешнего вида, ученые покрыли палец живыми клетками. Такая кожа была создана путем погружения пальца робота в раствор, содержащий коллаген и человеческие дермальные фибробласты — главный клеточный компонент дермы.

Ученые из Токийского университета смогли создать роботизированный палец, который покрыт живой кожей.

По словам одного из ведущих исследователи Седзи Такеучи, в университете хотят разработать роботов, которые будут очень похожи на людей. Роботизированный палец может сгибаться и разгибаться. Более того, если он сломается, то кожа просто заживет.

Чтобы добиться реалистичного внешнего вида, палец покрыли живыми клетками. Палец опустили в специальный раствор, который содержал коллаген и человеческие дермальные фибробласты (один из главных компонентов эпидермиса).

К сожалению, такая «живая кожа» не может долго сохраняться, так как в ней отсутствует кровообращение. Посмотреть, как работает этот робот-палец можно на видео ниже:

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