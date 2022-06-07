Ученые создали механическую многоножку для диагностики кишечника

Ученые из Института интеллектуальных систем Макса Планка сконструировали роботизированную «многоножку» размером в 3,7 мм. Робот будет использоваться для диагностики, а также для биопсии — транспортировке лекарств в нужные места организма.
Примечательно, что робот может поднимать грузы, которые больше его по размеру в три раза.
В основу робота заложили ферромагнитно-упругое листовое тело. Также в комплектацию входят цилиндрические кольцеобразные подушечки с шипами из гидрогеля.
Ранее Курсор сообщал, что названо полезное лакомство, которым можно заменить сладости и выпечку. Помимо сладкого вкуса, финики богаты пищевыми волокнами и являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов.
Кроме того, наш сайт писал, что медики подсказали, как лечить пищевое отравление. Пищевое отравление трудно игнорировать. Симптомы включают спазмы и боль в животе, рвоту и/или диарею, которые могут быть водянистыми или кровавыми и будут варьироваться в зависимости от причины инфекции.
Еще напомним, что кардиолог назвала еду для завтрака, которая укрепляет здоровье сердца.