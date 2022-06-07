Ученые создали механическую многоножку для диагностики кишечника

Специальный робот был разработан для того, чтобы проводить диагностику кишечника человека. Работу устройства продемонстрировали на видео.

Ученые из Института интеллектуальных систем Макса Планка сконструировали роботизированную «многоножку» размером в 3,7 мм. Робот будет использоваться для диагностики, а также для биопсии — транспортировке лекарств в нужные места организма.

Примечательно, что робот может поднимать грузы, которые больше его по размеру в три раза.

В основу робота заложили ферромагнитно-упругое листовое тело. Также в комплектацию входят цилиндрические кольцеобразные подушечки с шипами из гидрогеля.

Ранее Курсор сообщал, что названо полезное лакомство, которым можно заменить сладости и выпечку. Помимо сладкого вкуса, финики богаты пищевыми волокнами и являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

Кроме того, наш сайт писал, что медики подсказали, как лечить пищевое отравление. Пищевое отравление трудно игнорировать. Симптомы включают спазмы и боль в животе, рвоту и/или диарею, которые могут быть водянистыми или кровавыми и будут варьироваться в зависимости от причины инфекции.

Еще напомним, что кардиолог назвала еду для завтрака, которая укрепляет здоровье сердца.