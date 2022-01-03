В Lenovo рассказали о самых перспективных технологиях 2022 года

На основе собственных исследований компания Lenovo определила, какие технологии будут наиболее приоритетными в новом году. Лука Росси, президент подразделения интеллектуальных устройств компании, назвал несколько ключевых областей, в которых произойдет прорыв в 2022 году.

«Нас ждет светлое будущее с множеством решений для гибридных моделей и акцентом на технологии как движущей силе добра», — сказал представитель Lenovo.

Тенденция к удаленной работе, вызванная пандемией, задает основной тон в развитии технологий. Да, устройства дополненной реальности обеспечат более комфортные условия работы на дому. С их помощью можно будет создать необходимое рабочее место в любом месте.

Lenovo уверяет, что к 2022 году производители дисплеев сосредоточатся на поддержке многозадачности своих устройств, позволяя выполнять несколько задач одновременно. Изменится и подход к дизайну дисплеев: дисплеи станут тоньше и компактнее, как и беспроводные модели с поддержкой 5G и Wi-Fi 6, а также версии с составным форм-фактором.

По словам Росси, традиционные клавиатуры также уходят в прошлое. Начиная со следующего года вместо них все чаще будут применяться ручки с обратной тактильной связью и функцией преобразования голоса в текст.

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