Аналитики прогнозируют крах одной из самых популярных криптовалют

Более 50 процентов авторитетных аналитиков, опрошенных компанией Finder, уверены, что шуточную криптовалюту Dogecoin ждет крах в ближайшие четыре года.

Как оказалось, большинство криптовалютных аналитиков считают, что токен Dogecoin (DOGE) обречен на провал, согласно недавнему опросу.

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Finder, 55% из 54 аналитиков убеждены, что у любимой криптовалюты Илона Маска нет будущего. Респонденты, негативно относящиеся к мем-криптовалюте, предсказали падение стоимости токена в ближайшем будущем: 3% респондентов заявили, что DOGE ждет крах в ближайшие 12 месяцев, 12% — в 2023 году, 9% — в 2024 году и 30% — в 2025 году.

Однако, несмотря на негативные прогнозы большинства аналитиков, 21% опрошенных считают, что Dogecoin останется на крипторынке и займет лидирующие позиции, а 4% респондентов советуют пользователям покупать DOGE сейчас, потому что токен «скоро покажет себя». На момент написания статьи Dogecoin торгуется по цене $0,06.

Курсор ранее писал, что эксперт спрогнозировал рост стоимости Биткоина. Криптоаналитик Inmortal предсказал рост стоимости биткоина на 20% в ближайшее время. По словам эксперта, ближайшие 3-4 дня являются критическими для дальнейшего развития событий со стоимостью флагманской криптовалюты — в этот период станет известно, будет ли BTC расти дальше или его стоимость снова упадет.