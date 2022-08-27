Британские ученые рассказали, почему считают людей пришельцами

По словам профессора Чандра Викрамасинга из университета Кардиффа, первые «семена жизни» были «закинуты» на нашу планету около 3 тысяч 500 лет тому назад. Он считает, что микробы из космоса прибыли на Землю вместе с кометой и все это время «множились» с целью сформировать человечество.

Об этом пишет «Grodno24».

Есть факты, что могут подтверждать версию профессора. Опубликованы они были в Международном журнале астробиологии университета Кэмбриджа.

При этом все равно в конце прошлого года в Великобритании закрылась правительственная программа по изучению НЛО «MoD», просуществовавшая 60 лет.

Ученые, занимавшиеся исследованием НЛО, были не согласны с решением правительства. По мнению бывшего главы «MoD» Ника Попа, существует вероятность террористических атак со стороны инопланетян, перед которыми британцы теперь будут беззащитными.

Ранее «Курсор» писал о том, что ученые выдвинули теорию относительно того, каким образом инопланетяне могут общаться между собой. Также многие эксперты уверены, что рано или поздно они выйдут на контакт с человечеством.