В Иране заблокировали Starlink после запуска в стране спутникового интернета

Правительство Ирана заблокировало доступ к сайту Starlink.com после того, как генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что активирует услугу спутникового интернета для пользователей в Иране.

Отмечается, что официально сайт Starlink.com не предлагает продажи спутников в Иран. Но в прошлую пятницу Маск сообщил, что он активирует Starlink в Иране после того, как Белый дом ослабил санкции, чтобы позволить технологическим компаниям расширить интернет-услуги в Иране.

США сделали это в ответ на продолжающиеся репрессии Ирана против социальных сетей и сотовой связи в попытке остановить широкомасштабные протесты в стране.

Система Starlink компании SpaceX может помочь местным пользователям получить доступ в интернет без цензуры. Технология работает с помощью орбитальных спутников, которые могут передавать высокоскоростную широкополосную связь практически в любую точку планеты. При этом иранское правительство дало понять, что прекратит обслуживание пользователей Starlink в стране.

«Ослабляя некоторые санкции, связанные с коммуникациями при сохранении максимального давления, США пытаются лицемерно продвинуть свои собственные цели против Ирана. Попытки нарушить иранский суверенитет не останутся без ответа», — заявил представитель МИД Ирана.

Как сообщал Курсор, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что активирует спутниковый интернет-сервис Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры «для продвижения свободы интернета и свободного потока информации» для иранцев.

Как известно, министерство финансов США в пятницу выпустило руководство по расширению интернет-услуг, доступных для иранцев, несмотря на санкции США в отношении страны.

Также Курсор информировал о том, что со следующего года смартфоны пользователей смогут подключаться к спутниковым аппаратам Starlink V2 напрямую.