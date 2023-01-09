Старая версия больше не работает: Microsoft прекращает поддержку Windows 8.1

Компания рекомендует обновить устройства с Windows 8.1 до более новой и поддерживаемой версии.

Microsoft прекратит техническую поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года.

Об этом сообщают на сайте компании.

Для более корректной работы системы, Microsoft советует обновить с систему Windows 8.1 до более новой и поддерживаемой версии. Преимущество обновления устройства заключается в том, что оно защитит компьютер от известных уязвимостей и позволит вам получить доступ к новейшим функциям в Windows 10.

«Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1, — говорится в заявлении, — если устройство, на которое вы хотите установить Windows, не соответствует техническим требованиям для текущей версии Windows, мы рекомендуем вам заменить его на устройство, поддерживающее Windows 11».

Отметим, что по мнению экспертов, Windows 11 по-прежнему не дотягивает до своего предшественника по основному параметру.

С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией не заметна. Тесты показали то же самое. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана, чтобы максимально использовать возможности оборудования. На практике это нашло подтверждение гораздо позже. Заявление компании стало подтверждаться только со временем, после весомых обновлений, исправлений и дополнений. Основная же проблема оказалась в том, что Windows 11 была равна Windows 10, а не опережала ее.

Как сообщал Курсор, эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.