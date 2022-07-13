Эксперты рассказали об отличиях в мощности Windows 10 и 11

Эксперты из компании Puget Systems провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Windows 11 оказалась немного мощнее предыдущей ОС от Microsoft в сравнительных тестах.

Специалисты компании Puget Systems протестировали обе операционные системы, чтобы сравнить их производительность. В тестах инженеры использовали процессоры AMD и Intel, а также два чипа Threadripper Pro. В результате оказалось, что во многих тестах ОС нового поколения либо сравнялась по скорости с Windows 10, либо немного опередила ее.

Так, в бенчмарке Cinebench на оборудовании AMD Windows 10 оказалась немного производительнее новой системы. В тестах Unreal Engina операционные системы Microsoft показали паритет, за исключением случая использования процессора Intel Core i9 12900K.

Авторы пришли к выводу, что скорость работы обеих систем практически идентична.

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