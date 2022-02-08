Американская компания покупает израильского разработчика ПО для зарядки электромобилей

Компания из Ход-ха-Шарона разработала платформу для зарядки электромобилей и управления энергопотреблением.

Американская компания Vontier Corp. сегодня объявила о приобретении израильского разработчика программного обеспечения для зарядки электромобилей и управления энергопотреблением Driivz.

Об этом сообщает Globes.

Компания Driivz, основанная генеральным директором Дороном Френкелем, в марте прошлого года привлекла от Volvo 23 миллиона долларов, плюс еще неизвестную сумму. Компания из Ход-ха-Шарона разработала платформу для сквозного управления крупными зарядными сетями для электромобилей.

Президент и главный исполнительный директор Vontier Марк Морелли сказал: «Энергетическая сфера изменится больше в следующие 10 лет, чем за предыдущую сотню, и сегодняшнее объявление подчеркивает наши цели Net Zero и продвигает наш план по предоставлению решений, которые помогут справиться с глобальными проблемами выбросов».

Он добавил: «Приобретение Driivz ускоряет реализацию стратегий электронной мобильности в направлении долгосрочных драйверов постоянного роста и дает нам хорошие возможности для извлечения выгоды из глобального рынка EVCI. Мы рады предложить нашим клиентам лучшее в своем классе программное обеспечение, не зависящее от аппаратного обеспечения».

Driivz предоставляет решения для широкого круга клиентов, участвующих в глобальном развитии зарядки электромобилей, включая коммунальные службы, операторов зарядных станций, автопарки, OEM-производителей, EMSP (поставщиков услуг электронной мобильности) и нефтегазовые компании. Масштабируемое программное обеспечение Driivz поддерживает более 500 различных типов зарядных устройств, предоставляя своим клиентам доступ к более чем 100 000 пунктов зарядки по всему миру. Расширенные функции и архитектура Driivz позволят нынешним и новым клиентам быстро масштабировать свои зарядные сети для удовлетворения растущего глобального спроса.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что израильская компания приобрела французскую фирму для лидерства в индустрии по производству умных стекол.

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