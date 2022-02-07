Израильские ученые разработали инновационный способ лечения повреждений спинного мозга

Ученым из Тель-Авивского университета (Израиль) впервые в мире удалось разработать уникальный имплантат, предназначенный для лечения повреждений спинного мозга.

Команда израильских медиков создала имплантаты спинного мозга из человеческих клеток и вставила их 15 мышам с длительным параличом. В результате 12 мышей смогли снова ходили нормально.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам ученых, они смогут менее чем через три года сделать то же самое для людей в клинических испытаниях.

Профессор Таль Двир отметил, что если это сработает на людях, это сможет дать всем парализованным людям надежду, что они снова смогут ходить.

Он также отметил, что хотя все его мыши получили имплантаты спинного мозга из клеток трех человек, если инновация будет внедрена на людях, то план будет заключаться в том, чтобы вырастить уникальный спинной мозг для каждого пациента, используя клетки из собственного тела.

Двир прогнозирует, что это позволит «регенерировать поврежденную ткань без риска ее отторжения» и избавит от необходимости подавлять иммунную систему реципиентов, как это происходит в случае многих трансплантаций.

Ранее Курсор рассказывал, что специалисты Университета Маршалла выяснили, что вещество под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК), продлевая молодость организма. Полученный ими результат может стать основой антивозрастной терапии.

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