Израильская компания приобрела французскую фирму для лидерства в индустрии по производству умных стекол

Компания из Тель-Авива привлекает 60 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования, чтобы заняться производством систем освещения и затенения для индустрии безопасных транспортных средств.

Израильский поставщик технологий «смарт-стекла» Gauzy объявил во вторник, что он приобрел французскую компанию, чтобы расширить свои предложения и стать ведущей глобальной фирмой, предлагающей решения для технологий управления освещением и систем затенения.

Условия сделки по приобретению французской Vision Systems — поставщика первого уровня, который разрабатывает решения для затенения в авиационной, наземной и морской технике, не разглашаются.

Но Gauzy одновременно объявила, что привлекла 60 миллионов долларов в раунде серии D с существующими инвесторами, такими как Ibex, Olive Tree VC, Blue Red Partners, Waarde Capital и Avery Dennison. В число новых инвесторов вошли американская венчурная компания Walleye Capital, индийская 3A Capital и немецкая компания Davidson Capital.

Предприятие в Тель-Авиве продолжило разработку панелей из жидкокристаллического стекла или умного стекла для использования в различных отраслях, включая автомобилестроение, бытовую электронику, строительство, бытовую технику и солнечную энергию.

Продукция компании LCG привносит высокие технологии в производство стекла, пленок и других материалов, позволяя использовать их в ряде приложений, включая управление прозрачностью окон, превращение окна из прозрачного в матовое одним нажатием кнопки и создание оптические жалюзи внутри стекла для уединения и затенения.

С приобретением французской Vision Systems Gauzy заявила, что планирует проникнуть в отрасль ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), используя решения французской компании SafetyTech, которые предлагают системы анализа и мониторинга изображений на основе камер, а также индивидуальные конструкции для управления освещением и затенением. Решения применимы для частных, общественных и промышленных транспортных средств.

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