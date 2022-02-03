Американские ученые создали сверхлегкий полимер, который в два раза крепче стали

Американские химики разработали двухкомпонентный полимерный материал, который имеет сверхнизкую плотность и превосходит высококачественную сталь по крепости примерно в два раза.

Ученые предполагают, что в дальнейшем полученный опытным путем полимер можно будет использовать в качестве несущих конструкций построек. И это только одна из сфер применения нового сверхлегкого и сверхпрочного материала.

Об этом сообщает научное издание «Nature».

По словам исследователей, популярность полимеров объясняется тем, что их механические и физические характеристики можно достаточно просто поменять. В результате выходит, что одно и то же сырье можно использовать как для изготовления гибких резинок, так и для производства высокопрочных пластиковых конструкций.

Тем не менее, у полимеров тоже есть недостатки. Они имеют хаотическую или аморфную структуру, что для некоторых типов механических нагрузок делает их уязвимыми.

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