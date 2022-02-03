Ученые обнаружили паучий яд, который поможет лечить хронические боли

Биологи поняли, почему укус Королевского паука-бабуина вызывает резкую, жгучую боль. Эта же причина может привести к разработке новых методов лечения хронической боли.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне смогли выявить, что яд Королевского паука-бабуина содержит в себе вещество, которое может помочь создать лекарство от хронических болей.

Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Как оказалось, в яде этого членистоногого содержится большое количество белка Pm1a, который и вызывает сильную боль при укусе этого тарантула. Однако эффекты его синтетической версии могут отличаться. Эксперименты проводились на мышах.

Этот белок модулирует несколько путей воздействий на нервную систему. Важно, что при должно использовании действие белка можно «перенаправить в обратную сторону», создав таким образом действенное обезболивающее.

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