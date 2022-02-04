Американский хакер смог отключить интернет во всей Северной Корее

Хакер P4x заявил, что с начала января 2022 года атаковал сервера Северной Кореи, в результате чего уже 26 января интернет пропал у всех пользователей страны.

Американский хакер под ником P4x отключил интернет в Северной Корее. Так он отомстил за кибератаку по своим устройствам со стороны Северной Кореи. «Я думал, что это правильно. Если бы они не узнали, что у нас есть зубы, они бы продолжали нападать», — сказал P4x.

Он сказал, что обратился со своей проблемой в ФБР, но там ему не помогли. Чтобы осуществить свой план мести, он нашел уязвимости в северокорейских системах и начал DDoS-атаки на серверы и маршрутизаторы, отвечающие за внутренние интернет-операции.

Хаос начался там в начале года и достиг своего пика 26 января, когда были нарушены все гражданские коммуникации. В то же время сам хакер сидел дома в пижаме, ел чипсы и смотрел фильмы. СМИ утверждают, что получили от P4x записи экрана и анализ интернет-активности Северной Кореи. Это означает, что его история, скорее всего, правдива.

Для большинства северокорейцев взлом P4x остался незамеченным. По данным агентства Reuters, менее одного процента жителей Северной Кореи имеют доступ к Интернету.

Курсор также писал, что стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО. QuaDream, по заявлениям инсайдеров, получила возможность доступа к данным на смартфонах iPhone в прошлом году в одно время с NSO и имела те же возможности, что и нашумевшая компания.

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