Иранские хакеры атаковали израильскую почтовую систему

Неизвестный хакеры взломали сервера сервиса «Post» и вывели на каждый почтомат компании провокационную надпись «Вы были взломаны. Смерть Израилю», а также дистанционно вскрыли все почтовые ячейки.

Израиль вновь подвергся хакерской атаке, предположительно, из Ирана.

Об это пишет HebrewOneBlog.

Стоит напомнить, что иранские хакеры уже взламывали крупнейший портал ЛГБТ-знакомтв, сайт «lametayel», серверы медицинского центра «Махон Мор» и многие другие интернет-ресурсы.

В этот раз целью хакеров стали почтовые ячейки — «почтоматы».

После взлома на электронных терминалах появилась надпись «Вы были взломаны. Смерть Израилю» и изображение утопленного в крови магендавда.

Курсор ранее писал, что израильские СМИ сообщили, что полиция нанимала хакеров для слежки за людьми. Скандал по поводу слежки израильской полиции за людьми не только не утихает, но и набирает обороты. Буквально вчера полиция заявила, что занималась слежкой исключительно в рамках закона и по постановлению суда. Однако уже сегодня, 19 января, израильская газета «Калькалист» продолжила знакомить читателей с новыми выводами.

Кроме того, 59 процентов израильских компаний в производственном секторе не имеют защиты от кибервзломов. Новый опрос, проведенный Киберфорумом Ассоциации высоких технологий производителей Израиля, показывает тревожную картину готовности промышленности и израильских производственных компаний к защите от кибератак.

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