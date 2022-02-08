Аналитики спрогнозировали рекордный рост стоимости Биткоина

Эксперты из криптоиндустрии считают, что уже во второй половине 2022 года стоимость Биткоина достигнет небывалых высот и «пробьет» отметку в 200 тысяч долларов.

Биткоин может достичь $ 200 000 во второй половине 2022 года. Ожидается, что Ethereum достигнет 12 тысяч долларов.

«Биткоин упал к концу четвертого квартала прошлого года, поскольку он стал больше коррелировать с акциями и столкнулся с перспективой более жесткого регулирования со стороны центральных банков», — заявили эксперты в новом отчете.

По состоянию на 19:00 7 февраля биткоин торговался на уровне $43,6 тыс. и Ethereum на уровне $3121. За последнюю неделю цены на эти монеты выросли на 14,7 процента и 17,7 процента соответственно.

Ранее аналитики финансовой фирмы Morgan Stanley заявили, что падение курса биткоина на 50% в течение ноября 2021 года не является чем-то новым для рынка, так как биткоин пережил 15 «медвежьих рынков» с 2009 года.

Курсор ранее писал, что Биткоин впервые с сентября упал ниже 40 тысяч долларов. В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже рыночная цена первой криптовалюты упала до $39 774. С начала года цена актива упала на 14%.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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