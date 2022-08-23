Apple планирует производить iPhone 14 в Индии

Корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после выпуска продукта за пределами Китая, сократив разрыв между двумя странами, но не сократив его полностью, как некоторые ожидали.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам аналитиков, компания работает с поставщиками, чтобы нарастить производство в Индии и сократить отставание в производстве нового iPhone с шести до девяти месяцев, характерных для предыдущих запусков.

«Apple, которая долгое время производила большую часть своих iPhone в Китае, ищет альтернативы, поскольку администрация Си Цзиньпина конфликтует с правительством США и вводит карантин по всей стране, что влияет на экономическую активность», — говорится в материале.

По мнению ведущего аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, одновременная поставка новых iPhone 14 из Индии и Китая позволит Apple «диверсифицировать цепочки поставки и создать резервные мощности».

Как известно, премьера новых смартфонов Apple состоится 7 сентября, а в продажу они поступят 16 сентября. Ожидается, что помимо телефонов Apple представит в сентябре три новых iPad. Также 7 сентября ожидается выпуск финальной версии iOS 16.

Ранее Курсор сообщал, что долгожданный выход iPhone 14, который откладывается в результате задержки поставок комплектующих из Тайваня, может преподнести также неожиданные сюрпризы. Так, в сети появилось сравнение iPhone 13 Pro Max с будущей моделью iPhone 14 Pro Max, представленной в виде модели.

Оказывается, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены абсолютно новой широкоугольной основной камерой с разрешением 48 Мп при том, что сейчас у iPhone камера имеет только 12 Мп. Однако такие прорывы вынудят Apple сделать блок для камер гораздо толще.

Ранее в Apple рассказали, когда начнутся продажи нового MacBook Air.