Apple обвинили в упрощении слежения за пользователями

По мнению экспертов, новый режим приватности в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura упрощает слежку за пользователями.

Одним из новшеств корпорации Apple — iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura — стал режим «Lockdown» (блокировка), призванный обеспечить более высокий уровень конфиденциальности для пользователей, которым это необходимо.

Однако Джон Озбей, генеральный директор компании Cryptee, специализирующейся на конфиденциальности, сказал, что именно это создает риск, пишет портал 9to5mac.com.

По словам Озбея, для веб-сайта просто определить, когда браузер посетителя не может загрузить пользовательские шрифты, и это сигнализирует о том, что посетитель, вероятно, использует iPhone в режиме блокировки.

«Допустим, вы находитесь в Китае и используете режим блокировки. Теперь любой веб-сайт, который вы посещаете, может эффективно определить, что вы используете режим блокировки, у них также есть ваш IP-адрес. Таким образом, они действительно смогут определить, что пользователь с этим IP-адресом использует режим блокировки», — говорит Озбей.

По словам Озбея, есть несколько функций, которые отключают режим блокировки, и которые веб-сайты могут обнаружить, но отсутствие загрузки пользовательских шрифтов — это «самое простое, что можно обнаружить и использовать».

Чтобы продемонстрировать, насколько просто это сделать, Cryptee создала экспериментальный веб-сайт для идентификации тех, кто использует режим блокировки. Как сказал Озбай, на создание кода для этого ушло всего пять минут.

Представители Apple связались с Джоном и рассказали, что режим блокировки отключает веб-шрифты, что затрудняет идентификацию пользователя. Однако это не решает проблему целиком. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, если большое количество людей активирует эту функцию, это позволит пользователям, находящимся в зоне риска, «слиться с толпой».

Как сообщал Курсор, корпорация Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после выпуска продукта за пределами Китая, сократив разрыв между двумя странами, но не сократив его полностью, как некоторые ожидали.

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