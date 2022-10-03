Apple обновила список устаревших устройств

iPhone 6 наверняка останется в памяти многих пользователей Apple, поскольку это был первый смартфон компании со значительно большим дисплеем, чем у его предшественников.

Один из самых популярных смартфонов в истории Apple — iPhone 6 — теперь станет часть истории, так как на этой неделе компания заявила, что iPhone 6 добавлен в список устаревших продуктов.

Об этом сообщает портал MacRumors.

Отмечается, что iPhone 6 был одним из самых популярных смартфонов компании, а также определил новый дизайн со скругленными гранями. Такой дизайн граней был вплоть до iPhone 11.

Согласно статистике, обычный iPhone 6 и более крупный iPhone 6 Plus по сей день удерживают абсолютный рекорд продаж среди всех поколений телефоном компании. Общее количество отгрузок iPhone 6 превысило 350 млн устройств.

При этом iPhone 6 был снят с производства еще несколько лет назад, но все еще продолжал получать исправления безопасности и техническую поддержку от Apple. Кроме этого, iPhone 6 Plus был признан винтажным продуктом намного раньше, потому что iPhone 6 дольше продавалась в некоторых регионах.

Техника, произведенной компанией Apple, признается устаревшей спустя пять или более лет после того, как она перестала распространяться для продажи. Компания по-прежнему предоставляет запчасти и услуги по ремонту винтажных продуктов на срок до 7 лет после того, как эти продукты больше не продаются официально.

И iPhone 6, и iPhone 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года с iOS 8. Устройства были сняты с производства в 2019 году с выпуском iOS 13, для которого требуется iPhone 6s или новее.

Как сообщал Курсор, компания Apple обновила свои прогнозы продаж за несколько недель до выпуска iPhone 14. Падение спроса на новые гаджеты спровоцировало корпорацию принять решение о снижении темпов производства.

Ранее Курсор сообщал, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone 11, 12 с шильдиком mini и 13 Pro.