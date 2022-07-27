Apple откроет еще один центр разработки в Израиле

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи, самый высокопоставленный исполнительный директор технологического гиганта в Израиле, сказал: «Благодаря израильским разработкам Apple управляет и оптимизирует технологию хранения данных в ряде устройств».

Компания Apple расширяет свою деятельность в Израиле и открывает центр разработки в Иерусалиме. Это будет третий центр американского технологического гиганта в Израиле после Герцлии и Хайфы. В то время как большинство технологических гигантов объявляют об открытии новых центров разработки через пресс-релизы, чтобы максимально привлечь внимание СМИ, информация о новом центре разработки Apple в Гиват Раме была опубликована в сообщении на LinkedIn.

Согласно сообщению, центр разработки Apple в Иерусалиме будет заниматься разработкой аппаратного обеспечения и чипов в рамках проекта по разработке процессоров для компьютеров Mac. В прошлом году Apple разработала собственные чипы для компьютеров Mac после того, как на протяжении многих лет полагалась на процессоры Intel.

Решение Apple открыть новый центр разработки в Иерусалиме происходит на фоне того, что большинство технологических гигантов замедлили набор новых сотрудников. «Bloomberg» сообщил ранее в этом месяце, что Apple сама замедляет набор новых сотрудников в 2023 году, поэтому новый центр вряд ли будет особенно большим.

В настоящее время в Израиле в центрах разработки в Герцлии и Хайфе работает около 2 тысяч сотрудников Apple, а в прошлом месяце стало известно, что в палестинском центре разработки в Рамле работает 60 человек.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.