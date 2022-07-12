Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе

Тестирование будет проводиться во Франции, причем каждая компания будет осуществлять отдельный процесс. Ericsson, например, протестирует виртуальную сеть RAN (vRAN).

Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Следует отметить, что пока это только этап тестирования, но идея заключается в том, что в будущем все 5G-смартфоны будут спутниковыми. Тестирование будет проводиться во Франции, причем каждая компания будет осуществлять отдельный процесс.

Ericsson, например, протестирует виртуальную сеть RAN (vRAN), адаптированную для сетей пятого поколения. Thales будет тестировать спутниковое оборудование на низкоорбитальных спутниках, а Qualcomm предоставит смартфоны для тестирования. За этим последуют испытания наземного оборудования для определения задержки сигнала.

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