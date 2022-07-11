Стало известно, когда Apple представит iPhone 14

iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

Китайские источники сообщают, что осенняя конференция Apple, на которой будут представлены новые продукты, назначена на 13 сентября. Этот день выпадает на вторник, когда компания из Купертино обычно анонсирует свои новые продукты.

Конференция обычно проводится во вторник, а предварительные заказы открываются в пятницу. Через неделю после начала приема предварительных заказов начинаются реальные продажи. Сообщается, что 6 сентября (вторник) выпадает на День труда в США, поэтому Apple решила перенести мероприятие на 13 сентября.

На днях появилось новое заявление о цене iPhone 14-й серии. Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, прогнозирует, что Apple поднимет цену на 100 долларов, а это значит, что iPhone 14-й серии может стать самым дорогим в истории.