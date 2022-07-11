Стало известно, когда Apple представит iPhone 14

Китайские источники сообщают, что осенняя конференция Apple, на которой будут представлены новые продукты, назначена на 13 сентября. Этот день выпадает на вторник, когда компания из Купертино обычно анонсирует свои новые продукты.
Конференция обычно проводится во вторник, а предварительные заказы открываются в пятницу. Через неделю после начала приема предварительных заказов начинаются реальные продажи. Сообщается, что 6 сентября (вторник) выпадает на День труда в США, поэтому Apple решила перенести мероприятие на 13 сентября.
На днях появилось новое заявление о цене iPhone 14-й серии. Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, прогнозирует, что Apple поднимет цену на 100 долларов, а это значит, что iPhone 14-й серии может стать самым дорогим в истории.
Ранее Курсор писал, что дистрибьютор Apple выделил для израильтян 2,4 млн шекелей: кто получит деньги. Компания iConGroup, которая является официальным дистрибьютором продукции Apple в Израиле, выплатит владельцам телефонов денежную компенсацию.
Также в Apple рассказали, когда начнутся продажи нового MacBook Air. Компания Apple официально объявила, что предварительные заказы на новые MacBook Air с чипом M2 в США и Европе начнутся 8 июля.