Эксперты назвали главный недостаток iPhone 14

Увеличение характеристик основной камеры в новом iPhone 14 Pro Max до 48 Мп неминуемо вызовет изменение в конструкции и утолщение корпуса.

Долгожданный выход iPhone 14, который откладывается в результате задержки поставок комплектующих из Тайваня, может преподнести также неожиданные сюрпризы.

В сети появилось сравнение iPhone 13 Pro Max с будущей моделью iPhone 14 Pro Max, представленной в виде модели. Об этом сообщили в MacRumors.

Аналитик Минг-Чи Куо выкладывал инсайды, по которым iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены абсолютно новой широкоугольной основной камерой с разрешением 48 Мп при том, что сейчас у iPhone камера имеет только 12 Мп.

Однако такие прорывы вынудят Apple сделать блок для камер гораздо толще.

В аккаунте fix Apple в Twitter появился видеоролик сравнения макета iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max. На нем доступно видно, насколько выступает задняя камера. Вероятно, что разница колеблется в пределах 1 мм.

Это говорит о том, что чехлы от iPhone 13 всех моделей не смогут использоваться на 14 линейке, и возможно корпус также будет немного переработан. При этом эксперты опасаются, что переход с 13 на 14 модельный ряд iPhone вряд ли будет целесообразным.

«Курсор» писал, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14.

Напомним, в Apple рассказали, когда начнутся продажи нового MacBook Air.