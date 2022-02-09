Apple приобретает стартап, способный адаптировать музыку под ваше сердцебиение

Apple приобрела AI Music, стартап, разработавший платформу, способную создавать песни с использованием искусственного интеллекта. Приобретение, по словам источников, знакомых с этим вопросом, было завершено в последние недели.

Технология AI Music позволяет создавать бесплатные саундтреки с использованием искусственного интеллекта. Создаваемая музыка может меняться в зависимости от взаимодействия, это происходит в режиме реального времени.

Об этом сообщает 9to45mac.

Также этот стартап имеет способность создавать песни, которые «адаптируются к биению вашего сердца».

Компания Apple еще не дала официальных комментариев по поводу приобретения, поэтому пока неизвестно сколько заплатили за стартап. Однако ходят слухи, что это приобретение сделано для улучшения Apple Music.

Apple имею большие возможности благодаря технологии AI Music. Компания может использовать его для создания уникальных саундтреков для подписчиков Apple Fitness+ или даже для создания окружающих звуков в реальном времени с помощью HomePod.

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