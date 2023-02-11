Apple призналась в уязвимости своей системы безопасности

Уязвимость безопасности Apple угрожает всему, что нам дорого — наши контактные данные и наша личная жизнь.

Об этом сообщает Daily Mail.

Миллиарды пользователей Apple были вынуждены обновить свои устройства после того, как компания раскрыла серьезные уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, которые потенциально могли позволить злоумышленникам получить полный контроль над ними.

Компания заявила, что ей известно, что эта проблема могла быть активно использована мошенниками, и опубликовала два отчета о безопасности по этой проблеме в среду, но только сейчас они привлекли более широкое внимание.

Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить уязвимые устройства — iPhone 6S и более поздние модели; и несколько моделей iPad , включая 5-е поколение и новее, все iPad Pro, iPad Mini 4 и новее, а также iPad Air 2 и новее.

Обновление iOS 15.6.1 также относится к iPod Touch 7-го поколения. Кроме того, затронуты компьютеры Mac на MacOS Monterey — пользователям настоятельно рекомендуется загрузить «12.5.1». Проблемы были обнаружены анонимным исследователем в «WebKit», движке браузера, на котором работает Safari; и «Ядро», которое является ядром операционной системы.

До сих пор не было подтвержденных сообщений о конкретных случаях, когда брешь в системе безопасности использовалась против людей или устройств, и Apple не делала никаких заявлений по этому поводу после обновления на своем веб-сайте.

В заметке на своей странице поддержки Apple сообщила, что эта уязвимость означает, что вредоносное приложение «может выполнять произвольный код с привилегиями ядра», что означает полный доступ к устройству.

Обновление можно получить, перейдя в раздел «Настройки» устройства и выбрав «Обновление ПО».

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