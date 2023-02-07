Apple разрабатывает новую линейку iPhone

Apple намерена выпустить iPhone Ultra, который будет гораздо дороже, чем линейка iPhone Pro.

Об этом информирует Bloomberg.

По словам Марка Гурмана устройство могут выпустить в следующем году. Он сослался на недавние высказывания Тима Кука, генерального директора компании Apple, которго спросили о вероятности повышения средних цен на смартфоны Apple. «Теперь iPhone стал неотъемлемой частью жизни людей», — заявил Тим Кук аналитикам.

Он уверен, что люди будут готовы «по-настоящему напрячься, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории».

Марка Гурмана считает, что iPhone Ultra будет оснащен более мощным процессором, лучшей камерой, а может и чуть большим дисплеем, чтобы оправдать увеличение стоимости смартфонов.

«Также может такое случиться, что в линейке Ultra добавят какие-то новые перспективные функции, или, к примеру, наконец откажутся т зарядного порта», – предположил он.

Apple уже ввел название «Ultra» для маркировки своих новейших процессоров M2 и часов. Вероятно, следующим будет iPhone.

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