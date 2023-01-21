Эксперты объяснили, почему смартфоны iPhone стоят дороже Android

Даже дети знают о том, что смартфоны iPhone стоят дороже смартфонов Android. Но почему такая феноменальная разница в цене не знает никто. Но именно из-за цены люди считают iPhone лучше

Казалось бы, почему на примерно одинаковые модели телефонов у двух конкурирующих компаний разная цена? Ведь платы примерно в одну цену, корпус тоже не сильно отличается по стоимости, да и программное обеспечение по сути идентичное. Однако ярые поклонники устройств Apple свято верят в непревзойденность «яблочной» техники.

Эксперты объясняют, в чем феноменальная разница в цене между iPhone и Android. Подробнее об этом информирует itechua.com.

Многие уверенны, что мода и бренд диктует цену. Но это не совсем так. Майкл Чанг, новый руководитель производства смартфонов Apple, рассказал, что на одной сборочной линии iPhone работает 1200 сотрудников, в то время, как для сборки китайских Android-смартфонов достаточно всего 100 человек, чтобы выпустить готовое устройство. А это значит, что на сборочных линиях Apple работает в 12 раз больше сотрудников, которым необходимо платить зарплату.

Напомним, что Билл Гейтс отказывается покупать смартфоны iPhone.

Также, Apple вынуждена снижать цены из-за низких продаж iPhone 14.

Отметим, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone.