Почему камера на старом iPhone начала снимать хуже и как решить проблему

Некоторые пользователи айфонов отмечают, что телефон стал хуже снимать уже через 1-2 года после использования.

Со временем функционал любого телефона устаревает. Но некоторые пользователи айфонов отмечают, что телефон стал хуже снимать уже через 1-2 года после использования.

Об этом говорится в материале портала iTechUA.

Отмечается, что, прежде чем менять телефон, необходимо разобраться в проблеме и найти причины ее появления.

Почему падает качество снимков на старых айфонах

Проблема стала актуальной для пользователей, установивших себе версии iOS 13 и более поздние. Тогда разработчик добавил возможность ускорения при съемке, но качество фотографий на старых моделях при этом уменьшилось. Причиной этого стало несоответствие функционала качеству снимков, которые можно создавать с помощью обновленной версии iOS.

На современных телефонах, начиная с 12 модели и позже, стоят более мощные процессоры. Они обеспечивают ускоренную обработку снимков высокого качества. Поэтому при ускорении работы камеры качество фото на таких телефонах не упало. Но модели, выпуск которых был анонсирован не менее 4 года назад, просто не имеют такого функционала.

Можно ли улучшить качество фотографий на старых моделях айфона?

Чтобы отключить функцию, которая после загрузки 13 версии iOS срабатывала автоматически, необходимо сделать следующее:

перейти в «Параметры»;

найти «Камеру»;

в строке «Быстрее срабатывания затвора» сдвинуть бегунок в левую сторону.

Для моделей айфона версии 12 и более новых никаких действий делать не нужно. В них после загрузки обновления все будет работать хорошо и быстрое создание снимков на качество не повлияет.

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