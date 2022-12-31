Apple впервые с 2000 года не представила ни одного нового Mac в четвертом квартале

Компания Apple впервые за 22 года не представила ни одного нового компьютера Mac в четвертом квартале.
Об этом сообщает портал MacRumors.
Как отмечает издание, это связано с тем, что запуск новых MacBook Pro и Mac Pro, который должен был состояться осенью, перенесен на 2023 год.
Исторически так сложилось, что Apple выпускала хотя бы один новый компьютер Mac в четвертом квартале каждый год. Эта традиция началась в 2001 году, когда на рынок вышел iBook G3.
Последним компьютером Mac, вышедшим на рынок, стал представленный в июле этого года MacBook Air на чипе Apple M2. Период с момента выхода MacBook Air может стать самым продолжительным между анонсами новых компьютеров Apple.
Ходили слухи, что Apple представит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro до конца года. Однако этого не произошло. По данным инсайдеров, ссылающихся на источники в цепочках поставок, новые модели MacBook Pro будут представлены широкой публике не ранее марта следующего года.
«Для ноутбуков MacBook Pro задержка по сравнению с исходными ожиданиями может составлять до шести месяцев. Ожидается, что новые ноутбуки Apple будут построены на базе фирменных процессоров M2, а также получат ряд других аппаратных улучшений», — говорится в статье.
Как сообщал Курсор, продукция Apple считается одной из самых лучших и качественных в мире, но среди товаров, предлагаемых компанией есть те, которые невысоко ценятся специалистами. В текущем году самым худшим «яблочным» гаджетом был признан MacBook Pro.
Эксперты отметили, что этот девайс не должен назваться Pro, то есть относится к категории устройств, предназначенных для профессиональной аудитории. В первую очередь, специалисты подчеркнули, что дизайн MacBook Pro не менялся в решениях компании уже более шести лет, а еще он работает на M2 – том же чипе, который получил ультрабук MacBook Air.
То есть, эти устройства практически одинаковы по производительности, но MacBook Air продается за 1199 долларов, а вот MacBook Pro — 1299 долларов.
Еще мы писали, что компания Apple работает над iPhone SE четвертого поколения, но, вероятно, что пользователи не дождутся новых бюджетных смартфонов.