Apple впервые с 2000 года не представила ни одного нового Mac в четвертом квартале

По данным инсайдеров, новые модели MacBook Pro будут представлены широкой публике не ранее марта следующего года.

Компания Apple впервые за 22 года не представила ни одного нового компьютера Mac в четвертом квартале.

Об этом сообщает портал MacRumors.

Как отмечает издание, это связано с тем, что запуск новых MacBook Pro и Mac Pro, который должен был состояться осенью, перенесен на 2023 год.

Исторически так сложилось, что Apple выпускала хотя бы один новый компьютер Mac в четвертом квартале каждый год. Эта традиция началась в 2001 году, когда на рынок вышел iBook G3.

Последним компьютером Mac, вышедшим на рынок, стал представленный в июле этого года MacBook Air на чипе Apple M2. Период с момента выхода MacBook Air может стать самым продолжительным между анонсами новых компьютеров Apple.

Ходили слухи, что Apple представит новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro до конца года. Однако этого не произошло. По данным инсайдеров, ссылающихся на источники в цепочках поставок, новые модели MacBook Pro будут представлены широкой публике не ранее марта следующего года.

«Для ноутбуков MacBook Pro задержка по сравнению с исходными ожиданиями может составлять до шести месяцев. Ожидается, что новые ноутбуки Apple будут построены на базе фирменных процессоров M2, а также получат ряд других аппаратных улучшений», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, продукция Apple считается одной из самых лучших и качественных в мире, но среди товаров, предлагаемых компанией есть те, которые невысоко ценятся специалистами. В текущем году самым худшим «яблочным» гаджетом был признан MacBook Pro.

Эксперты отметили, что этот девайс не должен назваться Pro, то есть относится к категории устройств, предназначенных для профессиональной аудитории. В первую очередь, специалисты подчеркнули, что дизайн MacBook Pro не менялся в решениях компании уже более шести лет, а еще он работает на M2 – том же чипе, который получил ультрабук MacBook Air.

То есть, эти устройства практически одинаковы по производительности, но MacBook Air продается за 1199 долларов, а вот MacBook Pro — 1299 долларов.

Еще мы писали, что компания Apple работает над iPhone SE четвертого поколения, но, вероятно, что пользователи не дождутся новых бюджетных смартфонов.