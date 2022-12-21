Apple отказывается от выпуска одной модели iPhone

Последняя бюджетная модель iPhone была выпущена в марте текущего года.

Ранее уже сообщалось, что компания Apple работает над iPhone SE четвертого поколения, но, вероятно, что пользователи не дождутся новых бюджетных смартфонов.

Согласно новой информации аналитика Мин-Чи Куо, компания Apple приняло решение о переносе или даже отменила релиз потенциального iPhone SE 4. Одной из причин может быть очень низкий спрос на бюджетные модели iPhone.

По словам Куо, самые оптимистические прогнозы показывают, что новую нефлагманскую модель iPhone могут выпустить в 2024 году или позже, а пессимистичный прогноз говорит о том, что Apple закроет эту линейку смартфонов.

Также специалисты сообщали, что iPhone SE 4 может получить «безрамочный» дизайн в стиле iPhone XR, но из-за этого возрастут затраты на производство и стоимость смартфона.

Куо отметил, что модель iPhone SE (2022) выпустили в марте это года по цене $430.

Самое первое поколение iPhone SE было выпущено в продажу аж в 2016 году.

Ранее Курсор писал, что Apple выпустила новую версию iOS: что изменилось. Пользователей ждут интересные функции.

Курсор также сообщал, что в рейтинге лучших смартфонов iPhone занял лишь второе место.

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