Apple выпустила новую версию iOS: что изменилось

04:15, Сегодня
Технологии
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Фото: Unsplash

Пользователей ждут интересные функции.

Компания Apple в очередной раз обновила операционную систему для iPhone, выпустив iOS 16.2.

Разработчики исправили некоторые уязвимости, добавили новые функции и правки. В частности, упомянем о следующих интересных изменениях:

  • Добавлен виджет с отображением данных сна на экране блокировки, а также виджеты «Лекарства» на экране блокировки.
  • Чтение новостей доступно в приложении «Погода».
  • Появился Freeform, являющийся общим рабочее пространство для iPhone, iPad и Mac. Универсальным бесконечным полотном можно пользоваться, чтобы вести записи, делиться файлами, прикреплять заметки, создавать эскизы и зарисовки.
  • Добавлен протокол Matter, чтобы работать с устройствами умного дома от разных производителей.
  • В iMessage теперь доступен поиск контента по его содержанию при помощи значка @.
  • Отключение обоев и уведомлений на Always-on Display.
  • Можно изменить отображение уведомлений в шторке «Центр уведомлений».
  • Исправлены торможения анимации в iPhone 14 Pro и выход из камеры на экран блокировки.
  • Оптимизация функции обнаружения ДТП в линейке iPhone 14.
  • Game Center теперь поддерживает многопользовательские игры с собеседниками прямо во время звонка FaceTime.
  • Добавление функции «Пение» в Apple Music, где можно полностью настроить вокальную партию и спеть дуэтом с исполнителем или сольно, а также доступна комбинация этих вариантов. Тексты песен точно сопоставляются с ритмом, чтобы пользователю было проще подпевать.
  • Появился тип обновлений «по воздуху» — быстрый патч безопасности iOS Security Response, распространяющийся отдельно от «номерных» версий iOS.
  • Использование расширенного шифрования данных iCloud. Теперь сквозное шифрование защищает резервные копии устройств и сообщений iMessage, файлы в iCloud Drive, заметки, фото и прочее.

Ранее планшет iPad 10 с треском провалил тест на прочность.

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