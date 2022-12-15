Apple выпустила новую версию iOS: что изменилось

Компания Apple в очередной раз обновила операционную систему для iPhone, выпустив iOS 16.2.
Разработчики исправили некоторые уязвимости, добавили новые функции и правки. В частности, упомянем о следующих интересных изменениях:
- Добавлен виджет с отображением данных сна на экране блокировки, а также виджеты «Лекарства» на экране блокировки.
- Чтение новостей доступно в приложении «Погода».
- Появился Freeform, являющийся общим рабочее пространство для iPhone, iPad и Mac. Универсальным бесконечным полотном можно пользоваться, чтобы вести записи, делиться файлами, прикреплять заметки, создавать эскизы и зарисовки.
- Добавлен протокол Matter, чтобы работать с устройствами умного дома от разных производителей.
- В iMessage теперь доступен поиск контента по его содержанию при помощи значка @.
- Отключение обоев и уведомлений на Always-on Display.
- Можно изменить отображение уведомлений в шторке «Центр уведомлений».
- Исправлены торможения анимации в iPhone 14 Pro и выход из камеры на экран блокировки.
- Оптимизация функции обнаружения ДТП в линейке iPhone 14.
- Game Center теперь поддерживает многопользовательские игры с собеседниками прямо во время звонка FaceTime.
- Добавление функции «Пение» в Apple Music, где можно полностью настроить вокальную партию и спеть дуэтом с исполнителем или сольно, а также доступна комбинация этих вариантов. Тексты песен точно сопоставляются с ритмом, чтобы пользователю было проще подпевать.
- Появился тип обновлений «по воздуху» — быстрый патч безопасности iOS Security Response, распространяющийся отдельно от «номерных» версий iOS.
- Использование расширенного шифрования данных iCloud. Теперь сквозное шифрование защищает резервные копии устройств и сообщений iMessage, файлы в iCloud Drive, заметки, фото и прочее.
Ранее планшет iPad 10 с треском провалил тест на прочность.
«Курсор» сообщал, что проверка правописания в браузере похищает пароли.