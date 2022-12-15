Apple выпустила новую версию iOS: что изменилось

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Пользователей ждут интересные функции.

Компания Apple в очередной раз обновила операционную систему для iPhone, выпустив iOS 16.2. Разработчики исправили некоторые уязвимости, добавили новые функции и правки. В частности, упомянем о следующих интересных изменениях: Добавлен виджет с отображением данных сна на экране блокировки, а также виджеты «Лекарства» на экране блокировки.

Чтение новостей доступно в приложении «Погода».

Появился Freeform, являющийся общим рабочее пространство для iPhone, iPad и Mac. Универсальным бесконечным полотном можно пользоваться, чтобы вести записи, делиться файлами, прикреплять заметки, создавать эскизы и зарисовки.

Добавлен протокол Matter, чтобы работать с устройствами умного дома от разных производителей.

В iMessage теперь доступен поиск контента по его содержанию при помощи значка @.

Отключение обоев и уведомлений на Always-on Display.

Можно изменить отображение уведомлений в шторке «Центр уведомлений».

Исправлены торможения анимации в iPhone 14 Pro и выход из камеры на экран блокировки.

Оптимизация функции обнаружения ДТП в линейке iPhone 14.

Game Center теперь поддерживает многопользовательские игры с собеседниками прямо во время звонка FaceTime.

Добавление функции «Пение» в Apple Music, где можно полностью настроить вокальную партию и спеть дуэтом с исполнителем или сольно, а также доступна комбинация этих вариантов. Тексты песен точно сопоставляются с ритмом, чтобы пользователю было проще подпевать.

Появился тип обновлений «по воздуху» — быстрый патч безопасности iOS Security Response, распространяющийся отдельно от «номерных» версий iOS.

Использование расширенного шифрования данных iCloud. Теперь сквозное шифрование защищает резервные копии устройств и сообщений iMessage, файлы в iCloud Drive, заметки, фото и прочее. Ранее планшет iPad 10 с треском провалил тест на прочность. «Курсор» сообщал, что проверка правописания в браузере похищает пароли.

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Автор материала: Рами Мадрих