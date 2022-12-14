Планшет iPad 10 с треском провалил тест на прочность

Продукция Apple считается одной из самых лучших, каждый год компания выпускает интересные новинки и улучшает характеристики гаджетов. Известный блогер Зак Нельсон решил провести краш-тест базового iPad 10, который вышел в текущем году.

На YouTube-канале JerryRigEverything он опубликовал ролик, на котором показал сам процесс и результат испытания устройства.

В первую очередь, эксперт решил проверить, насколько планшет устойчив к царапинам. Он использовал карнер шестого уровня жесткости и на гаджете остались заметные следы. Еще он раскритиковал компанию за то, что она использовала дисплейный модуль с воздушной прослойкой между экраном и матрицей.

После этого, Нельсон проверил как экран реагирует на предмет термического воздействия. Но и тут планшет не отличился высоким результатом, поскольку пиксели почернели спустя 15 секунд пламени, а остыв, вернулись в норму. Но такое явление является стандартными для IPS-матриц.

Далее начались испытания корпуса гаджета. Он был сделан из алюминия, но краска при помощи ножа на нем слетела быстро. Ну и после небольших усилий, которые блогер приложил, чтобы проверить iPad на сгибание, он буквально рассыпался у него в руках. Но аккумулятор при этом не пострадал.

«Курсор» писал ранее, что американец купил семь iPhone 14 Pro и сбросил по очереди их с 90-метровой высоты, включив видеозапись.

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