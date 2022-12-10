Проверка правописания в браузере похищает пароли

Веб-ресурсы довольно часто запрашивают личные данные. При активированной вручную расширенной проверке орфографии все эти данные отправляются браузером на серверы Google и Microsoft.

Техническим специалистам удалось обнаружить в браузерах Chrome и Edge скрытую проблему. Функция проверки правописания работает некорректно. Она считывает пользовательские пароли.

Об этом информирует портал ProstoMOB.

Отмечается, что функция базовой проверки орфографии активирована в обоих браузерах по умолчанию. Если активировать расширенную проверку орфографии, то риск хищения паролей увеличится.

«Посещаемые пользователем веб-ресурсы довольно часто запрашивают личные данные вроде даты рождения, email, банковских реквизитов и пр. При активированной вручную расширенной проверке орфографии все эти данные отправляются браузером на серверы Google и Microsoft», — пишет издание.

Также сообщается, что если при вводе пароля пользователь поставит галочку рядом с надписью «Показать пароль», то он тут же будет передан на серверы разработавшей браузер компании. Во избежание кражи паролей эксперты рекомендуют отключить функцию проверки орфографии.

Как сообщал Курсор, специалисты провели исследование, касающееся самых популярных паролей среди пользователей. В этом году эксперты провели 3 терабайт данных.

Согласно статистике, 9 из 10 популярных паролей можно взломать менее чем за секунду. Лишь на подбор «col123456» придется потратить 11 секунд.

В США чаще всего пользуются паролем «guest», в Германии и Франции – «123456», в Великобритании – «password».

Ранее эксперт случайно обнаружил, что можно взломать блокировку любого смартфона.

Также Курсор сообщал, что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad.