Ученые недовольны спутником SpaceX

Запущенный спутник BlueWalker 3 является слишком массивным и ярким. Из-за этого ученые опасаются, что изображение ночного неба изменится, что усложнит наблюдения и изучение космических объектов.

В субботу, 10 сентября, был запущен новый огромный коммерческий спутник связи BlueWalker 3 на ракете SpaceX. Сейчас ученые отмечают, что этот спутник слишком яркий и стал самым ослепляющим объектом на небе, за исключением Луны и Солнца.

Это вызывает у экспертов глубокую обеспокоенность, сообщает pixelinform.

Они опасаются, что свет от этого массивного и яркого объекта сделает невозможными наблюдения за космическими телами.

Аппарат был выпущен компанией AST SpaceMobile из Техаса и является экспериментальным коммерческим спутником сотовой связи. При весе в 1,5 тонны, BlueWalker 3 стал самым большим из когда-либо выпущенных на орбиту спутников. Его цель — развернуть антенну длиной 8 метров. Именно этот огромный объект вызвал беспокойство ученых.

Фактически спутник BlueWalker 3 рискует стать одним из самых ярких объектов после Солнца и Луны, заняв третье место вместо Венеры. К тому же, стало известно, что компания AST SpaceMobile в следующем году планирует начать запуск более 100 массивных спутников под названием BlueBirds, которые будут в два раза больше BlueWalker 3.

«Чем ярче свет от этих объектов, тем больше вреда они наносят изображению ночного неба», — объяснили эксперты.

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