Ученые рассказали, при каких условиях Земля может покинуть орбиту

Аэрокосмический инженер Маттео Чериотти рассказал, может ли произойти так, что наша планета покинет Солнечную систему.

Где-то через 5 миллиардов лет Солнце расширится и превратится в красного гиганта, а потом поглотит и уничтожит нашу планету. Но можно ли этого избежать, если Земля покинет Солнечную систему и при каком условии этот сценарий хоть и маловероятный, но возможный?

Об этом пишет Space.

Аэрокосмический инженер Маттео Чериотти отметил, что теоретически это может произойти, но под действием массивного межзвездного объекта, который пролетит очень близко или столкнется с Землей, тем самым нарушив ее орбиту и вытолкав за пределы Солнечной системы.

Преподаватель физики и астрономии Тимоти Дэвис также считает, что это возможно, но при других обстоятельствах, например, если Солнце столкнется с другой звездой. В результате такого взаимодействия орбиты планет могут пошатнуться. Но это тоже весьма маловероятно.

Однако, если все же Земля выйдет за пределы Солнечной системы, но в межзвездном пространстве ее может поглотить черная дыра или другая звезда.

Ученые говорят, что наша планета погибнет, если выйдет со своей орбиты, потому что температура начнет снижаться, а без тепла погибнет все живое. Могут остаться лишь некоторые живые организмы, способные жить в экстремальных условиях.

«Курсор» писал ранее, что ученые сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце.