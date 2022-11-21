Астрономы создали интерактивную карту Вселенной

Ученые объединили данные, полученные телескопом в Апачи-Пойнт за 20 лет, и создали карту, которая простираются от нашей галактики до самого края видимой Вселенной.

Собрав данные работы телескопа в американской обсерватории Апачи-Пойнт, астрономы разработали карту звездного неба, на которой отмечены положения и цвета 200 тысяч галактик. Новая карта Вселенной охватывает галактики от Млечного Пути до границы космоса, пишет New Atlas.

Специалисты по астрономии из Университета Джона Хопкинса, Балтимор, США, показали свою версию интерактивной карты видимой части Вселенной. Они построили ее на основании данных проекта Sloan Digital Sky Survey, в рамках которого телескоп в обсерватории Апачи-Пойнт с 2000 года наблюдает за космосом и делает его снимки.

Карта создана в виде сектора, который берет начало от Млечного Пути и расширяется до сотен тысяч галактик.

Сектор имеет угол 10 градусов и является лишь частью нашей огромной галактики, которая также представляет лишь часть невообразимого пространства Вселенной. По словам ученых, от начальной точки сектор простирается на 13,7 млрд световых лет.

На карте представлены 200 тысяч очень маленьких точек, каждая из которых является галактикой с миллиардами звезд и планет. Цвета этих точек-галактик подобраны так, чтобы показать особенности каждой галактики.

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