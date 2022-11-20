Ученые узнали, как появилась вода на Земле

Вода сыграла решающую роль в образовании и развитии жизни, но до сих пор неизвестно, она взялась на планете.

Космический метеорит, изученный учеными, имеет размер с баскетбольный мяч и включает в свой состав обычную воду.

Эти открытия помогли предположить о способах появления воды на Земле, пишет The Guardian.

75% нашей планеты покрыто водой. Она сыграла основную роль в развитии жизни, но до сих пор неизвестно, она взялась на планете. Этот вопрос остается предметом жарких дискуссий между учеными.

Однако изучение метеорита в Англии, возраст которого примерно 4,6 млрд лет, подтолкнул ученых к мысли, что вода попала на Землю из внешней части Солнечной системы.

Британские специалисты исследовали метеорит, который упал в прошлом году в городе Винчкомб, и выяснили, что в этом метеорите содержится вода, очень похожая на воду на Земле.

Такие космические камни могли и раньше падать на планету, они принесли на планету жизненно важные химические компоненты, в частности воду. Это и вызвало появление океанов и жизни на Земле.

По словам Эшли Кинг из Музея естественной истории, Лондон, Великобритания, этот метеорит удалось сразу же доставить в лабораторию для изучения и в него не проникли никакие загрязняющие земные вещества.

«Это один из самых кристально чистых метеоритов из ранней Солнечной системы, которому примерно 4,6 млрд лет», — говорит Кинг.

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