Бетон не страшен: представлено самое прочное защитное стекло для смартфонов

Американская компания Corning представила второе поколение защитного стекла в линейке Gorilla Glass Victus, предназначенных для дисплеев различных гаджетов.

Об этом сообщает производитель.

Согласно информации, новое стекло выдержит падение на бетон с высоты до 1 метра, на асфальт – до 2 метров. Конкурирующие стекла, как правило, повреждались при падении с высоты 0,5 метра и менее.

Производитель учел, что современные смартфоны становятся все больше и тяжелее, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на дисплей. По статистике каждое третье падение смартфона происходит на бетон – больше, чем на какую-либо другую поверхность.

Сообщается, что первыми устройствами с новым стекло станут флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, которые выйдут в начале 2023 года.

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