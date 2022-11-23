Названы лучшие смартфоны за 2022 год

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые были выпущены за последние два года и рекомендованы к покупке в этом году.

Наибольшим спросом среди потребителей пользуются среднебюджетные смартфоны.

Рейтинг самых популярных и самых востребованных телефонов в среднем ценовом сегменте представил портал Gizchina.

В категории смартфонов стоимостью до 300 долларов лучше остальных зарекомендовали себя китайские бренды Xiaomi, Honor и Oppo.

Galaxy A33 5G характеризуется стильностью оформления и удобством интерфейса One UI.

Redmi Note 10 Pro, хотя и был новинкой 2021 года, но все еще очень популярен своим AMOLED-экраном и камерой 108Мп.

Oppo Reno 7 привлек внимание пользователей задней крышкой из экокожи.

Redmi Note 11 имеет улучшенный процессор и отличается быстрой зарядкой.

В рейтинге до 400 долларов лидируют Galaxy A53 5G и Honor 50.

При отличной производительности эти смартфоны имеют хорошие экраны и мощные камеры. Кроме того, у Samsung присутствует пластиковый корпус с пыле- и влагозащитой по стандарту IP67.

Honor 50 — это первый смартфон с Google-сервисами у не принадлежащей Huawei компании.

В категории до 500 долларов лидируют Google Pixel 6 и Oppo Reno 8.

Они завоевали внимание из-за топовых камер, особенно Google. Как считают эксперты, для такой стоимости невозможно найти смартфон с лучшими камерами.

В списке смартфонов до 600 долларов первые позиции достались Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro.

Эти модели при большом времени автономной работы отличаются высокой производительностью, при этом имеют яркими качественные экраны и классные камеры.

Xiaomi 11T Pro предлагает быструю зарядку на 120 Вт, заряжаясь до 100% быстрее, чем за 20 минут.

Ранее Курсор писал, что названы простые способы ускорения работы смартфона.

Также наш сайт сообщал, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.