Биологи из Тель-Авива научились сращивать кости с помощью специального гидрогеля

Особенность гидрогеля в том, что он имитирует как физические, так и химические свойства внеклеточного матрикса в костной ткани.

Переломы обычно заживают сами, но большие участки отсутствующей костной ткани часто так и не восстанавливаются. В итоге пациентам требуется пересадка из других частей тела или от донора. Однако новый гидрогель изменит ситуацию. Его разработали ученые из Тель-Авивского и Мичиганского университетов.

Об этом пишет портал Cikavosti.

Официальное название препарата – преимуномодолирующий гидрогель на основе фиброзной гиалуроновой кислоты – Fmoc-дифенилаланина. Особенность гидрогеля в том, что он имитирует как физические, так и химические свойства внеклеточного матрикса в костной ткани.

Внеклеточный матрикс – это поддерживающий материал, окружающий все клетки, и его свойства разнятся в зависимости от типа биологической ткани, частью которой он является.

«В случае костной ткани матрикс имеет жесткую, фибриллярную (волокнистую) структуру. Воспроизводя ее, а также химический состав внеклеточного матрикса, гидрогель … побуждает клетки из соседней костной ткани мигрировать в нужное место и размножаться. Идея заключается в том, что если гидрогель поместить хирургическим путем в дефект кости, его полностью заменит новая природная костная ткань», — говорится в материале.

Отмечается, что способ уже проверили в ходе лабораторных экспериментов. Гидрогель использовали для заполнения отверстий диаметром 5 мм в верхней части черепа крысы. Пустота была слишком велика, чтобы зажить самостоятельно. Дополнительное отверстие в черепе оставили необработанным для сравнения.

«Всего ученые использовали 20 крыс. Наблюдая за ними в течение двух месяцев, исследователи отметили, что костные дефекты были полностью устранены в ходе регенерации. В итоге кости восстановили первоначальную толщину и образовали новые кровеносные сосуды. В контрольной группе такого прогресса не наблюдалось. Это означает, что гидрогель … действительно работает», — пишет издание.

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