Назван сухофрукт, который укрепляет кости и улучшает микрофлору кишечника

Ученые пришли к выводу, что чернослив и его компоненты могут воздействовать на улучшение процесса всасывания полезных веществ в кишечнике, укрепление иммунитета и целостности кишечного барьера.

Эксперты из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, что употребление чернослива значительно улучшает здоровье костей и кишечника. Все дело в пробиотиках, которые содержатся в этом сухофрукте.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

В рамках исследования ученые провели эксперимент на мышах. В течение 5 и 10 недель эксперты кормили животных выделенными из чернослива соединениями и углеводами. В результате у грызунов наблюдалось восстановление утраченной костной массы и благоприятные изменения кишечной микробиоты.

Как рассказала один из авторов исследования Бренда Смит, содержащиеся в черносливе компоненты могут менять микробиоту кишечника, а также оказывают положительное влияние на восстановление костных тканей. Своими антиоксидантными свойствами чернослив превосходит многие другие фрукты, включая яблоки, апельсины и виноград.

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