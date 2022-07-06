Биткоин может упасть на сорок процентов до конца года

Известные американские аналитики считают, что уже в середине июля на валютных рынках может начаться стремительное падение, которое также затронет и криптовалюты.

Учитывая экономическую ситуацию в США, где в ближайшее время ожидается рецессия, цена криптовалюты №1 продолжит падать, считают аналитики Cane Island Alternative Advisors.

«Вероятность рецессии в США возросла до 70%. Если это так, то уже с середины июля рынки могут потерять до 40% капитала, это касается и криптовалют», — заявил Тимоти Петерсон, сотрудник аналитической компании.

Ранее Петерсон уже давал свою оценку рынку и предсказывал, что второй квартал станет большим потрясением для биткоина. Он оказался прав — сейчас биткоин демонстрирует худшие показатели за более чем десятилетие. Падение крупнейшей криптовалюты на 58% является худшим с третьего квартала 2011 года, когда биткоин еще только зарождался.