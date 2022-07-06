Биткоин может упасть на сорок процентов до конца года

23:08, Сегодня
Технологии, Экономика
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Фото: pixabay.com

Известные американские аналитики считают, что уже в середине июля на валютных рынках может начаться стремительное падение, которое также затронет и криптовалюты.

Учитывая экономическую ситуацию в США, где в ближайшее время ожидается рецессия, цена криптовалюты №1 продолжит падать, считают аналитики Cane Island Alternative Advisors.

«Вероятность рецессии в США возросла до 70%. Если это так, то уже с середины июля рынки могут потерять до 40% капитала, это касается и криптовалют», — заявил Тимоти Петерсон, сотрудник аналитической компании.

Ранее Петерсон уже давал свою оценку рынку и предсказывал, что второй квартал станет большим потрясением для биткоина. Он оказался прав — сейчас биткоин демонстрирует худшие показатели за более чем десятилетие. Падение крупнейшей криптовалюты на 58% является худшим с третьего квартала 2011 года, когда биткоин еще только зарождался.

Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.

Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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